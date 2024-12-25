В генплан Самары внесли площадки для строительства детсадов и школ

«Включение детских садов и школ в генеральный план на территориях с активной жилой застройкой — это долгожданное решение, которое поможет обеспечить необходимые условия для образовательного процесса. Учитывая безвозмездные поступления для поддержки образовательной деятельности и бесплатного питания, можно надеяться на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры. Важно, что такие изменения поддерживаются единогласно, что говорит о сплоченности и готовности депутатов работать над улучшением жизни в городе. Это вселяет надежду на позитивные изменения в будущем», — прокомментировал изменения в генплане в социальных сетях заместитель председателя гордумы Самары Сергей Рязанов.