В генплан Самары внесли площадки для строительства детсадов и школ

Как сообщили в гордуме, такие объекты планируют построить на следующих территориях:
- микрорайон Крутые Ключи,
- квартал «Солнечный-4»
- вблизи ТРК «Космопорт»,
- ул. Антонова-Овсеенко / ул. Советской Армии,
- Ракитовское шоссе / Московское шоссе,
- микрорайон Волгарь,
- вблизи Пятой просеки,
- микрорайон Новая Самара,
- территории 4-го ГПЗ и завода им. Масленникова,
- в районе объектов застройщика «Берег».
В этих районах активно велась либо по сей день ведется жилая застройка. Точный алгоритм изъятия или иного способа получения участков под строительство детских садов и школ власти хотят определить в следующем году.
«Включение детских садов и школ в генеральный план на территориях с активной жилой застройкой — это долгожданное решение, которое поможет обеспечить необходимые условия для образовательного процесса. Учитывая безвозмездные поступления для поддержки образовательной деятельности и бесплатного питания, можно надеяться на дальнейшее развитие социальной инфраструктуры. Важно, что такие изменения поддерживаются единогласно, что говорит о сплоченности и готовности депутатов работать над улучшением жизни в городе. Это вселяет надежду на позитивные изменения в будущем», — прокомментировал изменения в генплане в социальных сетях заместитель председателя гордумы Самары Сергей Рязанов.
Корректировка генплана в том числе связана с требованиями прокуратуры и решением суда. В июне 2023 г. прокурор города Артем Ярыгин внес главе Самары представление о приведении градостроительной документации, касающейся строительства школ и детских садов, в соответствие с демографической ситуацией и темпами жилищного строительства.
Позже прокуратура направила в Ленинский райсуд заявление о признании незаконным бездействия горадминистрации и понуждении к планированию и изъятию земельных участков под строительство 16 объектов образования. Речь шла об участках в районе ЖК «Омега», определенных ранее «Берегу-П» землях, территории в районе Волгаря в Куйбышевском районе, в районе ул. Губанова, в границах улиц Гастелло и Майкопской в Советском районе, в Красноглинском районе — вблизи Крутых Ключей. После долгого процесса суд встал на сторону прокуратуры и принял решение в интересах жителей города.
По аналогичному принципу в скором времени скорректируют правила землепользования и застройки Самары. Мэрия уже запустила процедуру. Суть поправок сводится к тому, что при среднеэтажной и высотной застройке в обязательном порядке потребуется обеспечение территории объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.