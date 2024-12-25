Минфин Беларуси изменил порядок выплат по еврооблигациям. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства финансов.
В сообщении сказано, что совместным постановлением Совета министров и Национального банка Беларуси № 999/34 от 23 декабря 2024 года были внесены изменения в действующий порядок исполнения обязательств в белорусских рублях по еврооблигациям Беларуси.
В пресс-службе отметили, что, согласно принятым уточнениям, право на получение выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 (ISIN XS1634369067 и US07737JAB98) через депозитарий-нерезидент теперь также есть у держателей облигаций, которые ценные бумаги смогли приобрести до названного постановления, то есть до 23 декабря 2024 года.
В Минфине добавили, что и далее сохраняется обязательное условие о переводе еврооблигаций на счет эмитента.
«Актуализация порядка учитывает накопленный опыт, а также текущие условия функционирования финансового рынка», — уточнили в сообщении.
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