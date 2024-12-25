Минфин Беларуси изменил порядок выплат по еврооблигациям

В пресс-службе отметили, что, согласно принятым уточнениям, право на получение выплат по еврооблигациям Беларусь-2023 (ISIN XS1634369067 и US07737JAB98) через депозитарий-нерезидент теперь также есть у держателей облигаций, которые ценные бумаги смогли приобрести до названного постановления, то есть до 23 декабря 2024 года.