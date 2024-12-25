Майнинг запрещен в части территории Иркутской области

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в Иркутской области. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.