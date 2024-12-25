Майнинг запрещен в части территории Иркутской области

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о запрете майнинга в Иркутской области. Запрет начнет действовать с 1 января 2025 года и продлится до 15 марта 2025 года. В дальнейшем майнинг будет запрещен в периоды с 15 ноября по 15 марта ежегодно вплоть до 2031 года.
Запрет распространяется на определенные территории Иркутской области, включая Аларский, Балаганский, Баяндаевский и другие районы, а также на города Иркутск, Зима, Саянск и другие. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подчеркнул, что майнинг является основным фактором, способствующим энергодефициту в регионе. Он значительно увеличивает потребление электроэнергии, приводит к перегрузке энергосетей и частым отключениям электричества.
Нестабильность энергообеспечения особенно критична для осенне-зимнего периода, когда в регионе активно используется электроотопление. Запрет майнинговой деятельности в этот период позволит снизить нагрузку на сети и повысить качество снабжения жителей электроэнергией.
Губернатор отметил, что в Иркутской области уже приступили к работе по исполнению Постановления Правительства РФ. В рамках штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона организована работа по выявлению лиц и организаций, занимающихся майнингом цифровой валюты. В адрес электросетевых организаций направлены уведомления о полном ограничении режима потребления для таких лиц и организаций.
Работа ведется совместно с правоохранительными и налоговыми органами, а также сетевыми и энергосбытовыми организациями, уточняет пресс-служба облправительства.