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Стоимость более 8 млрд рублей: в Ростове заработал новый канализационный коллектор

Ростовская область, 25 декабря 2024. DON24.RU. В Ростове ввели в эксплуатацию новый канализационный коллектор. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

«Новый объект способствует созданию развитой сети инженерных коммуникаций, обеспечивающей бесперебойное функционирование всей городской системы водоотведения Ростова-на-Дону», — пишет источник.

Через этот коллектор к системе центрального водоотведения подключат «Левобережье» и «Новый Ростов». Объект рассчитан на отведение вод в Пролетарском, Первомайском и Кировском районах.

«Стоимость проекта составила свыше 8 млрд рублей. Благодаря строительству коллектора в Ростове-на-Дону качественными услугами водоотведения будут обеспечены порядка 100 тыс. жителей».

отметил Игорь Сорокин
заместитель губернатора Ростовской области

Проект выполнили в два этапа. Сначала построили 6,5 км сетей от ул. им. Вити Черевичкина до стадиона «Ростов Арена», два перехода под рекой Дон, установили канализационную насосную станцию (производительность — более 120 тыс. куб. м в сутки) и 38 канализационных камер.

На втором этапе проложили 2 км сетей от района старого аэропорта (чтобы подключить новый микрорайон «Вересаево») и расширили общие сети канализации города.

Всего в донской столице возвели более 8,5 км новых сетей на глубине от 3,5 м до 21 м.

Ранее сообщалось, что в Ростове в следующем году планируют завершить строительство моста через реку Темерник.

ЖКХ