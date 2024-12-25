Стоимость более 8 млрд рублей: в Ростове заработал новый канализационный коллектор

Проект выполнили в два этапа. Сначала построили 6,5 км сетей от ул. им. Вити Черевичкина до стадиона «Ростов Арена», два перехода под рекой Дон, установили канализационную насосную станцию (производительность — более 120 тыс. куб. м в сутки) и 38 канализационных камер.