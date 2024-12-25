Стоимость более 8 млрд рублей: в Ростове заработал новый канализационный коллектор

«Новый объект способствует созданию развитой сети инженерных коммуникаций, обеспечивающей бесперебойное функционирование всей городской системы водоотведения Ростова-на-Дону», — пишет источник.
Через этот коллектор к системе центрального водоотведения подключат «Левобережье» и «Новый Ростов». Объект рассчитан на отведение вод в Пролетарском, Первомайском и Кировском районах.
«Стоимость проекта составила свыше 8 млрд рублей. Благодаря строительству коллектора в Ростове-на-Дону качественными услугами водоотведения будут обеспечены порядка 100 тыс. жителей».
Проект выполнили в два этапа. Сначала построили 6,5 км сетей от ул. им. Вити Черевичкина до стадиона «Ростов Арена», два перехода под рекой Дон, установили канализационную насосную станцию (производительность — более 120 тыс. куб. м в сутки) и 38 канализационных камер.
На втором этапе проложили 2 км сетей от района старого аэропорта (чтобы подключить новый микрорайон «Вересаево») и расширили общие сети канализации города.
Всего в донской столице возвели более 8,5 км новых сетей на глубине от 3,5 м до 21 м.
Ранее сообщалось, что в Ростове в следующем году планируют завершить строительство моста через реку Темерник.