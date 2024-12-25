Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые квартиры переданы жителям Колпино

По итогам 2024 года в квартале Красный Кирпичник Колпинского района Санкт-Петербурга благодаря оператору программы «Развитие застроенных территорий» из ветхого жилья в новые квартиры переехало 117.

В программу РЗТ в квартале Красный Кирпичник входит двадцать один дом. Тридцать четыре семьи уже получили ключи от квартир в 2019 году. С начала 2024 года переехали в новое жилье еще 117 семей. Группа «Самолет» предоставила им квартиры в жилом комплексе, который построен в границах квартала.

По желанию собственники могли выбрать квартиры в других районах города или получить денежную компенсацию.

Пять ветхих дома, где ранее проживали собственники и наниматели жилых помещений, демонтировали в сентябре. В начале года на Загородной улице готовятся убрать еще две ветхие постройки, чтобы возвести детский сад на 260 малышей. До 2029 года планируется расселить и снести еще 16 многоквартирных домов в квартале, в результате чего новые квартиры получат 386 семей.

Помимо строительства современного жилья в ходе реновации Красного Кирпичника обновляются инженерные и дорожные сети, появляется социальная инфраструктура. В рамках РЗТ в квартале уже построены три детских сада и школу на 825 мест. В ближайших планах строительство еще двух школ на 1375 и на 1100 мест и четыре детских садов на 140, 160, 220 и 260 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.

«Компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед городом и жителями по обновлению ветхих домов, люди получают возможность переехать в новое жилье, соответствующее современным нормам и стандартам».

отметила Ольга Щилова
директор по девелопменту застройщика
недвижимость