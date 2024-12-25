Новые квартиры переданы жителям Колпино

В программу РЗТ в квартале Красный Кирпичник входит двадцать один дом. Тридцать четыре семьи уже получили ключи от квартир в 2019 году. С начала 2024 года переехали в новое жилье еще 117 семей. Группа «Самолет» предоставила им квартиры в жилом комплексе, который построен в границах квартала.
По желанию собственники могли выбрать квартиры в других районах города или получить денежную компенсацию.
Пять ветхих дома, где ранее проживали собственники и наниматели жилых помещений, демонтировали в сентябре. В начале года на Загородной улице готовятся убрать еще две ветхие постройки, чтобы возвести детский сад на 260 малышей. До 2029 года планируется расселить и снести еще 16 многоквартирных домов в квартале, в результате чего новые квартиры получат 386 семей.
Помимо строительства современного жилья в ходе реновации Красного Кирпичника обновляются инженерные и дорожные сети, появляется социальная инфраструктура. В рамках РЗТ в квартале уже построены три детских сада и школу на 825 мест. В ближайших планах строительство еще двух школ на 1375 и на 1100 мест и четыре детских садов на 140, 160, 220 и 260 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.
«Компания продолжает выполнять взятые на себя обязательства перед городом и жителями по обновлению ветхих домов, люди получают возможность переехать в новое жилье, соответствующее современным нормам и стандартам».