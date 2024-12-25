Новые квартиры переданы жителям Колпино

Помимо строительства современного жилья в ходе реновации Красного Кирпичника обновляются инженерные и дорожные сети, появляется социальная инфраструктура. В рамках РЗТ в квартале уже построены три детских сада и школу на 825 мест. В ближайших планах строительство еще двух школ на 1375 и на 1100 мест и четыре детских садов на 140, 160, 220 и 260 мест, а также физкультурно-оздоровительного комплекса и поликлиники.