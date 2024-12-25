ФАС в третий раз выписала предостережение «Калининградгазификации» из-за цен на техобслуживание. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Компания нарушила закон о защите конкуренции, установила необоснованные тарифы на обслуживание ВКГО и ущемила права жителей региона. До принятия решения антимонопольным органом «Калининградгазификация» добровольно устранила нарушения и ввела новые тарифы.
Акционерному обществу выдали предписание, обязывающее пересчитать стоимость услуг, оказанных с 1 сентября 2023 года по 5 декабря 2024-го. По материалам будет возбуждено административное дело.
В «Калининградгазификации» снизили стоимость некоторых услуг и решили сделать перерасчёт.