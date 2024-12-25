Губернатор пообещал поддержать запуск новых рыбопромысловых предприятий

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных пообещал поддержать запуск новых предприятий по рыбопереработке в регионе. Об этом он заявил во время послания об основных направлениях своей деятельности и деятельности регионального правительства на пять лет на расширенном заседании Заксобрания 24 декабря.