Представлена архитектурная концепция Краснодарского цирка

Согласно проекту, изменится не только внешний вид здания, но и территория вокруг цирка — появятся зоны отдыха, в том числе активного, предусмотрят места для парковок. Кроме того, при реконструкции цирка сохранят уникальную мозаику Григория Даумана и Александра Кудрявцева.