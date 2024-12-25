Представлена архитектурная концепция Краснодарского цирка

Проект разработал подрядчик — ООО «Архитектурное наследие», договор с которым заключили в феврале прошлого года.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Архитектурное наследие» зарегистрировано в 2006 году в Ростове-на-Дону. Сейчас компания базируется в Москве. За 2022 год чистая прибыль организации составила около 1 млн руб., выручка — более 397 млн. Руководитель компании — Александр Чернявский, также являющийся гендиректором ГК «Достояние».
Согласно проекту, изменится не только внешний вид здания, но и территория вокруг цирка — появятся зоны отдыха, в том числе активного, предусмотрят места для парковок. Кроме того, при реконструкции цирка сохранят уникальную мозаику Григория Даумана и Александра Кудрявцева.
По данным ГУСКК, 25 ноября с ООО «Агарацстрой» заключен контракт на выполнение первого этапа строительно-монтажных работ.
Краснодарский цирк, находящийся в аварийном состоянии, закрыли на реконструкцию 16 января 2023 года. «Это будет новый современный цирк: полностью благоустроят прилегающую территорию, увеличат зрительный зал, а на манеже предусмотрят возможность проводить шоу на льду и на воде», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
Краснодарский цирк был открыт в 1970 году. Проект здания был создан Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования зрелищных, спортивных и административных зданий и сооружений.