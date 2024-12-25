В 2025 году в Новосибирской области запланирован ремонт 19 мостов

В Новосибирской области в 2025 году запланированы ремонтные работы на 19 мостовых сооружениях. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления автомобильных дорог.
По данным ведомства, 9 из этих переправ должны быть введены в эксплуатацию в 2025-ом. Работы на остальные продолжатся в 2026-ом году.
Что касается текущего года, то, как сообщили в ТУАД, работы велись на 15 мостах, 10 из которых должны были быть сданы в этом сезоне. Однако введены были лишь 7 — на трёх объектах работы не были завершены в срок по вине подрядчиков и неблагоприятных погодных условий.
«По итогам работ 2024 года стоит отметить общее улучшение технического состояния мостовых сооружений, состоящие на балансе ГКУ НСО ТУАД, за счет выполненных в 2024 году ремонтных мероприятий», — добавили в ведомстве.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Новосибирска анонсировал капитальный ремонт моста через реку Тулу на Петухова.