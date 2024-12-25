В 2025 году в Новосибирской области запланирован ремонт 19 мостов

Что касается текущего года, то, как сообщили в ТУАД, работы велись на 15 мостах, 10 из которых должны были быть сданы в этом сезоне. Однако введены были лишь 7 — на трёх объектах работы не были завершены в срок по вине подрядчиков и неблагоприятных погодных условий.