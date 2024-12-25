В Екатеринбурге объявили торги по новому участку для КРТ на улице Репина

Как сообщалось ранее, построить жилье на площадке под КРТ в Юго-Западном районе (недалеко от больницы № 41) должны будут в течение семи лет после проведения аукциона. После выкупа участка, планируется, что застройщик может снести восемь жилых домов, построенных с 1954 по 1959 годы. Речь идет о следующих объектах: ул. Репина, 64, 62, 60, 58, 56, 58 а, 56 б, 60 а, Начдива Васильева, 27.