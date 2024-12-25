В Новосибирской области тариф на капремонт повысили на 24%

Региональный Фонд модернизации ЖКХ уведомил жителей Новосибирской области о повышении на 24% минимального размера взноса за капитальный ремонт начиная с 1 января 2025 года.
Новый тариф составляет 19 рублей 29 копеек с одного квадратного метра квартиры в месяц. В этом году новосибирцы платили 15 рублей 52 копейки. Повышение минимального взноса утверждено постановлением правительства области, которое было принято еще в октябре 2022 года. С тех пор тариф ежегодно повышался на 24 процента.
По данным Фонда модернизации ЖКХ, в 2024 году в Новосибирской области в рамках региональной программы капитально отремонтировали почти 400 многоквартирных домов. На 2025-й фондом уже законтрактовано 365 работ на территории региона.
Напомним, что согласно проекту бюджета РФ на 2025−2027 годы, стоимость жилищно-коммунальных услуг с 1 июля 2025-го во всех регионах России, включая Новосибирскую область, вырастет почти на 12%.
Иван ЛУДНОВ.