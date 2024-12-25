В Новосибирской области тариф на капремонт повысили на 24%

Новый тариф составляет 19 рублей 29 копеек с одного квадратного метра квартиры в месяц. В этом году новосибирцы платили 15 рублей 52 копейки. Повышение минимального взноса утверждено постановлением правительства области, которое было принято еще в октябре 2022 года. С тех пор тариф ежегодно повышался на 24 процента.