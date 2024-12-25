Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,93 тенге, снова уйдя вниз на 1,08 пункта. Накануне, на дневной сессии, доллар снизился сразу на 7,47 тенге.
Торги китайского юаня не проводились в связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,89−527,29 тенге, евро — по 536,82−544,77 тенге, рубли — по 5,08−5,21 тенге.
Мировые цены на нефть изменились разнонаправлено перед праздниками на торгах 25 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,24%, до 73,22 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,09% и закрепились на уровне $70,10 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,89 тенге, евро — в 536,32 тенге, рубля — в 5,17 тенге.