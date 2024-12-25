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Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 25 декабря 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 514,93 тенге, снова уйдя вниз на 1,08 пункта. Накануне, на дневной сессии, доллар снизился сразу на 7,47 тенге.

Торги китайского юаня не проводились в связи с праздничным днем в Китайской Народной Республике.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,89−527,29 тенге, евро — по 536,82−544,77 тенге, рубли — по 5,08−5,21 тенге.

Мировые цены на нефть изменились разнонаправлено перед праздниками на торгах 25 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,24%, до 73,22 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,09% и закрепились на уровне $70,10 за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 515,89 тенге, евро — в 536,32 тенге, рубля — в 5,17 тенге.

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