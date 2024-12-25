Курс доллара продолжает снижаться в Казахстане

Мировые цены на нефть изменились разнонаправлено перед праздниками на торгах 25 декабря. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,24%, до 73,22 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 0,09% и закрепились на уровне $70,10 за баррель.