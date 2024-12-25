Что может ждать экономику Казахстана в 2025 году — прогноз

Добавим, что Федрезерв на декабрьском заседании дал сигнал о более осторожном подходе к смягчению монетарной политики в 2025 году, как из-за все еще высокой инфляции в США (2,7% при таргете в 2%), так и благодаря устойчивости рынка труда и экономическому росту в целом. Прогноз по снижению ставки на 2025 год был пересмотрен до двух снижений по 25 б.п. вместо четырех, ожидавшихся ранее.