Медики Кубани будут получать почти на 20 тысяч больше в 2025 году

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова подвела итоги года в социальной сфере. Руководитель отметила, что на данный момент средняя зарплата врачей в регионе составляет 96 тысяч рублей и увеличится она примерно на 20 тысяч рублей. Однако замглавы подчеркнула, что будущая сумма дохода в 115 тысяч является усредненным показателем. Цифры могут отличаться в зависимости от места работы и квалификации врача.