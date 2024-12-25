Медики Кубани будут получать почти на 20 тысяч больше в 2025 году

Средняя заработная плата врачей на Кубани в 2025 году составит 115 тысяч рублей. Платить больше станут и работникам других профессий социальной сферы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на портал «КП»-Кубань (18+).
Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова подвела итоги года в социальной сфере. Руководитель отметила, что на данный момент средняя зарплата врачей в регионе составляет 96 тысяч рублей и увеличится она примерно на 20 тысяч рублей. Однако замглавы подчеркнула, что будущая сумма дохода в 115 тысяч является усредненным показателем. Цифры могут отличаться в зависимости от места работы и квалификации врача.
Анна Минькова считает, что нынешний и будущий уровень зарплат медиков является достойным. Зарплаты позволяют оставаться в профессии и обеспечивать свои семьи.
Первое повышение зарплат на 13,2% произойдет в 2025 году. Платить больше станут педагогам, работникам культуры и соцзащиты, а также ученым.
Кроме того, с 1 января введут дополнительные выплаты для учителей в размере 5 тысяч рублей, таким образом, губернаторская выплата увеличится до 10 тысяч рублей. Воспитателям тоже полагаются доплаты по 5 тысяч рублей.