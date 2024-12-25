Как в Башкирии будут доставляться пенсии в праздничные дни

Доставка пенсий через организации почтовой связи будет производиться по установленному графику, начиная с 3 января.
Изменения коснутся получателей пенсий через кредитные организации: пенсионерам, которым выплата производится 12-го числа, пенсии в связи с выходным днем поступят раньше — 10 января. Далее перечисления через банки будут осуществляться согласно графику: 21 и 23 января.
Дополнительную информацию о графике доставки пенсий можно получить у специалистов отделения Социального фонда России по Республике Башкортостан по телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01 (пн. -чт. с 09.00 до 18.00, пт. с 09.00 до 16.45).