Тенге с новым дизайном запускает Нацбанк

«Новые банкноты номиналом 2 000 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2024 года и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года (далее — банкнота старого образца). То есть, все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК».