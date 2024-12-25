Тенге с новым дизайном запускает Нацбанк

Как рассказали в Нацбанке, это третья банкнота из серии «Сакский стиль».
«Она основана на элементах “Сакского стиля”, который считается прародителем традиционного казахского орнамента и отражает наследие страны — от уникальной культуры номадов до современного Казахстана».
В массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2025 года, так как для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и др. кассовая техника) требуется дополнительное время.
О дизайне и форме денежного знака
Цвет банкнот — зеленый.
На лицевой стороне изображены:
- ветвь «Древо жизни» с парящей птицей (курган Иссык, 5−4 вв. до н. э., деталь головного убора Золотого человека, сакральный смысл связи природы и верования);
- спираль ДНК и стилизованный под орнамент символ бесконечности, обозначающие связь человека с природой;
- артефакт — изображение рогатого животного как символ изобилия и богатства (Курган Кзыл-Тоган, 7−6 вв. до н. э. Жетысу).
На оборотной стороне изображены:
- сайгаки на фоне стилизованного орнаментом щита;
- круговой казахский орнамент, олицетворяющий «щит» — символ защиты ценностей, древний символ — четыре стороны света, солярный знак в центре как символ созидательной энергии и жизни.
Также на оборотной стороне банкноты изображен артефакт — голова сайгака (Курган № 4, 7 вв. до н. э., найдена в Данбарксой волости Кустанайского уезда Тургайской области, Казахстан). В центре банкноты как фон располагается контур казахского орнамента «бесконечность», внутри которого размещено изображение озера Бурабай.
«Новые банкноты номиналом 2 000 тенге поступят в обращение с 25 декабря 2024 года и в течение 18 месяцев будут заменять находящиеся в обращении банкноты национальной валюты номиналом 2 000 тенге образца 2012 года (далее — банкнота старого образца). То есть, все банкноты старого образца будут в течение 1,5 лет постепенно изыматься из обращения. Соответственно, населению в этот период параллельного обращения нет необходимости самостоятельно обменивать банкноты старого образца на новые банкноты в банках второго уровня или филиалах НБК».
Срок параллельного обращения банкнот старого и нового образцов будет действовать с 25 декабря 2024 года по 24 июня 2026 года.
После завершения периода параллельного обращения, то есть с 25 июня 2026 года, все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3-х лет, то есть до 25 июня 2029 года. Филиалы Нацбанка будут принимать банкноты старого образца бессрочно.
Отказ в приеме банкнот и монет, являющихся законным платежным средством, является административным правонарушением в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, напомнили в Нацбанке.