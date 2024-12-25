На Кубани завершили масштабное строительство энергообъектов

В пяти районах Кубани завершили строительство новых энергообъектов. Специалисты компании «Россети Кубань» возвели сотни км воздушных линий электропередачи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Новые объекты инфраструктуры появились в 2024 году в следующих муниципалитетах:
- Новороссийск;
- Анапа;
- Геленджик;
- Абинский район;
- Крымский район.
Энергетики построили более 280 км воздушных линий электропередачи и свыше 270 трансформаторных подстанций. Во время работ использовалось лишь отечественное оборудование.
По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, новые подстанции оснащены устройствами заземления, системами защиты от перенапряжений и релейной защитой.