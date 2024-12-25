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На Кубани завершили масштабное строительство энергообъектов

Новые подстанции появились в пяти муниципалитетах.

Источник: соцсети

В пяти районах Кубани завершили строительство новых энергообъектов. Специалисты компании «Россети Кубань» возвели сотни км воздушных линий электропередачи, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Новые объекты инфраструктуры появились в 2024 году в следующих муниципалитетах:

  • Новороссийск;
  • Анапа;
  • Геленджик;
  • Абинский район;
  • Крымский район.

Энергетики построили более 280 км воздушных линий электропередачи и свыше 270 трансформаторных подстанций. Во время работ использовалось лишь отечественное оборудование.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, новые подстанции оснащены устройствами заземления, системами защиты от перенапряжений и релейной защитой.

энергетика