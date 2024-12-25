Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

«Для благоустройства дворовых территорий в городе Белогорске в первом квартале 2025 года будет выделено 50 миллионов рублей из средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, поддерживающих националистический киевский режим», — говорится в сообщении.
Кроме того, по словам главы республики, 1,2 млн рублей направят на обустройство освещения городского стадиона «Юность», капитальный ремонт которого выполнен в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы.
«Поручил администрации Белогорского района совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оценить потребность в строительстве еще одного детского сада в Белогорске. В случае, если такая необходимость подтвердится, проектные работы будут выполнены в 2025 году», — добавил глава региона.
Большой физкультурно-оздоровительный комплекс появится в поселке Зуя Белогорского района. Он также будет построен за счет средств, полученных от национализации имущества граждан Украины, сообщал ранее Аксенов.