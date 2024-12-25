Белогорск получил на ремонт дворов 50 млн из средств от национализации

«Поручил администрации Белогорского района совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым оценить потребность в строительстве еще одного детского сада в Белогорске. В случае, если такая необходимость подтвердится, проектные работы будут выполнены в 2025 году», — добавил глава региона.