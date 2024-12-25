Ключи от служебного жилья получили 14 воронежских коммунальщиков

Мэр Воронежа Сергей Петрин вручил ключи от служебных квартир четырнадцати сотрудникам муниципальных организаций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 24 декабря.
Получателями ключей стали одиннадцать работников районных комбинатов благоустройства и трое специалистов Городской дирекции единого заказчика ЖКХ. Также мэр отметил, что сейчас продолжается ремонт служебных помещений, которые будут переданы в следующем году.
«Вспоминая годы своей юности, когда сам жил на съемной квартире и работал инженером в сфере городского хозяйства — получить служебное жилье было настоящим подарком. Это и сегодня не менее ценно. Вижу, что сотрудники рады, и вдвойне приятно разделить с ними эту радость. Жилье по истечении 10 лет можно приватизировать».
Распределяли жилье с помощью комиссии, которая рассматривала все обращения и учитывала особенности каждой семьи. Преимущество отдавалось самым достойным сотрудникам. Кроме того, городские власти выделили восемь комнат для тех, кто приезжает в Воронеж на сезонный заработок.