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Ключи от служебного жилья получили 14 воронежских коммунальщиков

Ключи сотрудникам муниципальных организаций вручил мэр Воронежа Сергей Петрин.

Источник: АиФ Воронеж

Мэр Воронежа Сергей Петрин вручил ключи от служебных квартир четырнадцати сотрудникам муниципальных организаций. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 24 декабря.

Получателями ключей стали одиннадцать работников районных комбинатов благоустройства и трое специалистов Городской дирекции единого заказчика ЖКХ. Также мэр отметил, что сейчас продолжается ремонт служебных помещений, которые будут переданы в следующем году.

«Вспоминая годы своей юности, когда сам жил на съемной квартире и работал инженером в сфере городского хозяйства — получить служебное жилье было настоящим подарком. Это и сегодня не менее ценно. Вижу, что сотрудники рады, и вдвойне приятно разделить с ними эту радость. Жилье по истечении 10 лет можно приватизировать».

добавил Сергей Петрин

Распределяли жилье с помощью комиссии, которая рассматривала все обращения и учитывала особенности каждой семьи. Преимущество отдавалось самым достойным сотрудникам. Кроме того, городские власти выделили восемь комнат для тех, кто приезжает в Воронеж на сезонный заработок.

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