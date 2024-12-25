Ключи от служебного жилья получили 14 воронежских коммунальщиков

«Вспоминая годы своей юности, когда сам жил на съемной квартире и работал инженером в сфере городского хозяйства — получить служебное жилье было настоящим подарком. Это и сегодня не менее ценно. Вижу, что сотрудники рады, и вдвойне приятно разделить с ними эту радость. Жилье по истечении 10 лет можно приватизировать».