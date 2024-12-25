Вывоз мусора в Пермском крае подорожает с июля 2025 года

В краевом минтрафов поясняют, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли. Например, в Березниках запланировано строительство новых карт (участков) на полигоне, а в Верещагино построена новая линия сортировки, уже ведутся пуско-наладочные работы. Это приоритетные проекты в отрасли, благодаря их реализации, в том числе, снижается негативное воздействие на окружающую среду, что является одной из важнейших задач нацпроекта «Экология».