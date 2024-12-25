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Вывоз мусора в Пермском крае подорожает с июля 2025 года

Предельный тариф по обращению с твердыми коммунальными отходами для регионального оператора — АО «ПРО ТКО» — вырастет с 1 июля 2025 года.

Источник: Коммерсантъ

Согласно опубликованному на сайте минтарифов тарифному решению (опубликовано 20 декабря), рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 ₽/чел. (до 1 июля — 118,05 ₽/чел.), а для жителей ИЖС — 218,69 ₽/чел. (до 1 июля 138,51 ₽/чел.). Это — среднее значение по России. К примеру, в Нижнем Новгороде уже сейчас, до изменения местных тарифов, плата за вывоз ТКО для МКД составляет 169,91 ₽/чел, в Екатеринбурге — 146,44 ₽/чел.

В краевом минтрафов поясняют, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли. Например, в Березниках запланировано строительство новых карт (участков) на полигоне, а в Верещагино построена новая линия сортировки, уже ведутся пуско-наладочные работы. Это приоритетные проекты в отрасли, благодаря их реализации, в том числе, снижается негативное воздействие на окружающую среду, что является одной из важнейших задач нацпроекта «Экология».

В минтарифов отмечают, что рост тарифа по обращению с ТКО установлен в границах предельного индекса, установленного для Пермского края Правительством РФ.