Вывоз мусора в Пермском крае подорожает с июля 2025 года

Согласно опубликованному на сайте минтарифов тарифному решению (опубликовано 20 декабря), рост тарифа превысит 57%. С 1 июля 2025 года месячная плата для жителей МКД составит 186,39 ₽/чел. (до 1 июля — 118,05 ₽/чел.), а для жителей ИЖС — 218,69 ₽/чел. (до 1 июля 138,51 ₽/чел.). Это — среднее значение по России. К примеру, в Нижнем Новгороде уже сейчас, до изменения местных тарифов, плата за вывоз ТКО для МКД составляет 169,91 ₽/чел, в Екатеринбурге — 146,44 ₽/чел.
В краевом минтрафов поясняют, что рост тарифа по обращению с ТКО связан с реализацией масштабных инвестиционных программ в отрасли. Например, в Березниках запланировано строительство новых карт (участков) на полигоне, а в Верещагино построена новая линия сортировки, уже ведутся пуско-наладочные работы. Это приоритетные проекты в отрасли, благодаря их реализации, в том числе, снижается негативное воздействие на окружающую среду, что является одной из важнейших задач нацпроекта «Экология».
В минтарифов отмечают, что рост тарифа по обращению с ТКО установлен в границах предельного индекса, установленного для Пермского края Правительством РФ.