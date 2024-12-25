Ещё один омский крематорий начнут строить весной 2025 года

Крематорий в Ленинском округе Омска начнут строить весной 2025 года. Строительством займётся компания «Возобновляемые ресурсы».
На сегодня существует договорённость о передачи земли для крематория в собственность Омской области, а от региона — компании для реализации проекта. Сейчас земля принадлежит Минобороны России. Об этом изданию «РБК-Омск» сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов.
По его словам, проект крематория готов, осталось учесть особенности территории, где он будет построен, и учесть это в документах.
Построить предстоит одноэтажное здание. Оснастят его оборудованием российского производства. Предварительная стоимость стройки — 120 млн руб.
Предварительная дата запуска социально важного для Омска объекта — 2026 год.
Ранее также стало известно о начале строительства крематория в селе Надеждино Омского района. Там проект реализует московская компания «Помощь». Уже залит фундамент, завезена кремационная печь. Этот объект планировали сдать к концу 2025 года.