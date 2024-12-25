Ещё один омский крематорий начнут строить весной 2025 года

На сегодня существует договорённость о передачи земли для крематория в собственность Омской области, а от региона — компании для реализации проекта. Сейчас земля принадлежит Минобороны России. Об этом изданию «РБК-Омск» сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов.