Собянин: темпы реновации резко вырастут в Москве в ближайшие годы

По представленным им данным, в 2024 году власти Москвы в рамках программы по реновации построили около 1 млн кв. м жилья. «В следующем году построим 2 млн, еще через год 2,5 млн, а через четыре — 3 млн. То есть у нас будет расти в арифметической прогрессии», — пояснил мэр.