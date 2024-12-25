Собянин: темпы реновации резко вырастут в Москве в ближайшие годы

«Действующая программа реновации ветхого и морально устаревшего жилья будет выполнена в 2032 году, но это не означает, что будут решены все вопросы стареющего фонда. Скорее, наоборот, перед нами встанут еще более сложные задачи», — сказал Собянин на заседании Московской городской думы.
По представленным им данным, в 2024 году власти Москвы в рамках программы по реновации построили около 1 млн кв. м жилья. «В следующем году построим 2 млн, еще через год 2,5 млн, а через четыре — 3 млн. То есть у нас будет расти в арифметической прогрессии», — пояснил мэр.
Программа реновации утверждена властями столицы в 2017 году. В список под снос вошло 5175 домов — около 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек. Переселенцы получают равнозначное жилье в своем районе (за исключением Зеленограда и Новой Москвы, где расселяют в пределах округа) либо равноценную квартиру или денежную компенсацию (на выбор). Первоначально было утверждено 556 стартовых площадок, запланировано построить 8,8 млн кв. м недвижимости.