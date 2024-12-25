Ричмонд
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Управляющая компания Тольятти задолжала энергетикам за услуги

Энергетическая компания пытается добиться выплаты долга в 120 млн рублей тольяттинской УК и аффилированных с ней организаций.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти управляющая компания № 2 накопила долг за тепловую энергию. В связи с этим энергетическая компания обратилась в надзорные органы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Обращение связано с нарушением платежной дисциплины управляющей компании и аффилированных с ней организаций. Задолженность за полученную тепловую энергию превысила 120 миллионов рублей», — рассказали энергетики.

За услуги не платили «УК № 2 ЖКХ», «БОН», «УК “Энерджи”, “УК “ТЛТ” и “УК “Восточная”. Компания пытаются добиться выплат от должников через судебные иски, инициирование процедур банкротства, привлечение к субсидиарной ответственности, обращение в лицензионную комиссию.

Руководителю управляющей компании может грозить и уголовная ответственность. Поэтому юридических лиц просят вовремя платить за полученную тепловую энергию.

ЖКХ