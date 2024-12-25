Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего

«Сильнее, чем месяцем ранее, в годовом выражении выросли цены на медикаменты, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметическую продукцию, одежду и обувь. Причина такой динамики также связана с ростом издержек поставщиков и производителей, в том числе на логистику и оплату труда, которые они переносили в отпускные цены товаров в ноябре текущего года», — добавила Денисенко.