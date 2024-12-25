Инфляция в Крыму ускорилась: что подорожало сильнее всего

По словам специалиста, основными причинами ускорения инфляции в Крыму стали уменьшение предложения на отдельных продовольственных и непродовольственных рынках, а также увеличение расходов производителей и поставщиков товаров и услуг.
В частности, в ноябре ускорился годовой рост цен на яблоки, картофель, лук, свеклу и морковь.
«Причин несколько: из-за летней засухи крымские аграрии собрали меньше фруктов и овощей, чем в прошлом году, поэтому их предложение в регионе снизилось. Одновременно производители и поставщики перекладывали в цены выросшие затраты на выращивание и хранение продукции, а также на логистику и оплату труда персонала».
Мясо птицы в годовом выражении дешевело, но не так заметно, как в октябре. К этому привел рост затрат птицефабрик на импортные кормовые добавки, запчасти для оборудования, логистику и оплату труда, уточнила представитель ЦБ.
Также в ноябре ускорился годовой рост цен на готовые блюда в кафе и ресторанах из-за увеличения расходов на закупку продуктов, коммунальные услуги и оплату труда работников.
Кроме того, в Крыму продолжило дорожать моторное топливо, что обусловлено снижением предложения бензина на внутреннем рынке из-за сокращения объемов производства нефтепродуктов в стране.
«Сильнее, чем месяцем ранее, в годовом выражении выросли цены на медикаменты, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметическую продукцию, одежду и обувь. Причина такой динамики также связана с ростом издержек поставщиков и производителей, в том числе на логистику и оплату труда, которые они переносили в отпускные цены товаров в ноябре текущего года», — добавила Денисенко.
У операторов мобильной связи, которые также повысили стоимость своих услуг для абонентов, выросли расходы на закупку нового оборудования.