В Екатеринбурге через Машинную построят пешеходный мост

В Екатеринбурге над улицей Машинной протянется пешеходный мост. В длину он будет больше 100 метров, сообщает мэрия.
Ранее на конкурс свои проекты представили три группы архитекторов. Окончательный проект сделают в 2025 году. А компания «R1 Development» совместно с частными инвесторами полностью профинансирует строительство.
В мэрии отмечают, что этот мост будет играть значительную роль в формировании городской среды Екатеринбурга. Он обеспечит связь между Парком Маяковского и районами вблизи жилого комплекса «Clever Park», предоставляя жителям новый удобный способ попасть в главный парк столицы Урала.