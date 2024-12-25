В Екатеринбурге через Машинную построят пешеходный мост

В мэрии отмечают, что этот мост будет играть значительную роль в формировании городской среды Екатеринбурга. Он обеспечит связь между Парком Маяковского и районами вблизи жилого комплекса «Clever Park», предоставляя жителям новый удобный способ попасть в главный парк столицы Урала.