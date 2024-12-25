В Самаре на круглом столе обсудили развитие водно-зеленого городского каркаса

Во вторник, 24 декабря 2024 года, в Самаре прошел круглый стол на тему «Создание устойчивых ландшафтов как ключевого элемента развития территорий и повышения качества жизни в РФ». Модератором встречи выступил полпред комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ в Самарской области Сергей Гагонин, а медиа-партнером — самарский филиал ИД «Комсомольская правда».
Круглый стол состоялся в рамках подписанного в апреле 2023 года соглашения о сотрудничестве между ТППРФ и правительством региона, цель которого — подготовка предложений по реализации двух новых нацпроектов «Экоблагополучие» и «Инфраструктура для жизни». Оба направлены на создание здоровой, качественной и безопасной среды.
Ключевой вопрос, который рассмотрели на круглом столе, касался водно-зеленого городского каркаса. В соответствии с новым ГОСТом по благоустройству он стал основой градостроительного планирования. Сейчас ВЗГК в современной «зеленой» повестке России — это стратегический, системный и модернизационный проект перехода к устойчивым и умным городам. Участники встречи отметили, что градостроительная политика на современном этапе связана с необходимостью разработки и внедрения принципов устойчивого развития и природоохранных мероприятий с применением эколого-инновационного подхода.
На мероприятии также представили несколько докладов по «зеленой» повестке. После состоялась пленарная дискуссия. В ходе нее участники встречи выработали предложения, которые лягут в основу резолюции заседания.