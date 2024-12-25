В Самаре на круглом столе обсудили развитие водно-зеленого городского каркаса

Ключевой вопрос, который рассмотрели на круглом столе, касался водно-зеленого городского каркаса. В соответствии с новым ГОСТом по благоустройству он стал основой градостроительного планирования. Сейчас ВЗГК в современной «зеленой» повестке России — это стратегический, системный и модернизационный проект перехода к устойчивым и умным городам. Участники встречи отметили, что градостроительная политика на современном этапе связана с необходимостью разработки и внедрения принципов устойчивого развития и природоохранных мероприятий с применением эколого-инновационного подхода.