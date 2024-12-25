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В Ростовской области в последние годы снизился отток IT-специалистов

Особенно это стало заметно после 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает РБК Ростов, в донском регионе стабилизировалась ситуация с оттоком IT-специалистов, начавшегося в 2022 году. Поскольку вырос спрос на кадры в IT-сфере и меры господдержки.

По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгения Полуянова, кадры из IT-сферы стали особенно востребованы как в регионе, так и в целом в стране на фоне импортозамещения и необходимости создания отечественных ПО.

Кроме того, у работодателей вырос запрос на специалистов по кибербезопасности.

Также свою значительную роль сыграли профориентационная работа со студентами сузов и вузов, расширенные меры поддержки IT-сферы. Сегодня в донском регионе действуют IT-ипотека, федеральные и региональные налоговые льготы.

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