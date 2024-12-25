В Ростовской области в последние годы снизился отток IT-специалистов

Как сообщает РБК Ростов, в донском регионе стабилизировалась ситуация с оттоком IT-специалистов, начавшегося в 2022 году. Поскольку вырос спрос на кадры в IT-сфере и меры господдержки.
По словам министра цифрового развития, информационных технологий и связи региона Евгения Полуянова, кадры из IT-сферы стали особенно востребованы как в регионе, так и в целом в стране на фоне импортозамещения и необходимости создания отечественных ПО.
Кроме того, у работодателей вырос запрос на специалистов по кибербезопасности.
Также свою значительную роль сыграли профориентационная работа со студентами сузов и вузов, расширенные меры поддержки IT-сферы. Сегодня в донском регионе действуют IT-ипотека, федеральные и региональные налоговые льготы.