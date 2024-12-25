Автоэксперт Мосеев: 10 китайских автомарок могут покинуть РФ из-за низких продаж

«Непонятно, кому нужны в России автомобили Haima. Обрекать себя на потенциальные проблемы с обслуживанием и запчастями могут только очень смелые люди. VGV слишком долго не выходила на российский рынок. SWM — небольшая компания, владелец которой с интересом отнесся к выходу на российский рынок, но кто этот бренд у нас знает? Я думаю, что у них не радужные перспективы», — предположил Кадаков в беседе с «Газетой.Ru».