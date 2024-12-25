ФАС возбудила дело в отношении волгоградского Фонда капремонта

Как отмечается в коммюнике ФАС, служба выявила в действиях Фонда капремонта МКД по Волгоградской области признаки нарушения антимонопольного законодательства.
В ходе проверки сотрудники ФАС установили, что волгоградский Фонд капремонта МКД включил в один лот электронного аукциона работы по капитальному ремонту сразу 546 многоквартирных домов.
По мнению службы, такие действия привели к увеличению начальной (максимальной) цены договора до 4,1 млрд руб., что в свою очередь, могло повлечь ограничение участия в аукционе подрядных организаций.
Основанием для возбуждения дела против Фонда капитального ремонта многоквартирных домов послужило нарушение ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».