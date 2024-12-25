На господдержку жителей Кубани в 2024 году выделили 60 миллиардов рублей.

Об этом стало известно на краевом итоговом совещании, которое провел Вениамин Кондратьев.
Губернатор сообщил, что в Год семьи для многодетных кубанцев действовал целый ряд мер господдержки: льготы на жилищно-коммунальные услуги, бесплатное питание детей в школах, техникумах и колледжах, проезд для школьников.
— Будем и дальше поддерживать родителей и детей. Остаются в приоритете и те, кто непосредственно взаимодействует с детьми — учителя, врачи, воспитатели и соцработники. В этом году увеличили ежемесячную краевую доплату педагогам, выдаем сотрудникам соцсферы по одному миллиону рублей на ипотеку. Продолжим такую стратегию, — сказал Вениамин Кондратьев.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул, что депутатский корпус уделяет внимание организации детского отдыха — действует ряд субсидий и льгот.
— Приняли целый пакет льгот для многодетных семей. Нашли отражение в нормативно-правовых актах и права детей-сирот. В сфере образования законодательно закрепили выплаты учителям. Меры поддержки получили члены семей участников СВО. Вся эта работа будет продолжена в 2025 году, — заметил Юрий Бурлачко.
По словам вице-губернатора Анны Миньковой, на Кубани поддерживают семьи с детьми. Сейчас их более 93 тысяч — почти в два раза больше, чем в 2015 году. Для них предусмотрены такие меры, как компенсация обучения детей в системе среднего профобразования, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг независимо от доходов семьи.
На ежегодные выплаты для многодетных заложили 1,9 миллиард рублей. Раньше мера была ежеквартальной, сейчас для удобства родителей ее сделали совокупно разовой.
Кроме того, в крае до 3 миллионов увеличили размер поощрения к медали «Родительская доблесть». Увеличился и региональный материнский капитал — до 154 тысяч рублей.
Всего на социальную поддержку жителей Краснодарского края в 2024 году направили 60 миллиардов рублей.