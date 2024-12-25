На господдержку жителей Кубани в 2024 году выделили 60 миллиардов рублей.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, на Кубани поддерживают семьи с детьми. Сейчас их более 93 тысяч — почти в два раза больше, чем в 2015 году. Для них предусмотрены такие меры, как компенсация обучения детей в системе среднего профобразования, расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг независимо от доходов семьи.