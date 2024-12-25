В Крыму инвесторы восстановят советские санатории

«Мы сегодня видим, что многие наши отели начинают задумываться и многие уже инвестируют в то, чтобы развивать на своих базах медицинский туризм, санаторно-курортное лечение. Во-первых, здесь мы не привязываемся ко времени года. Во-вторых, сегодня заботиться о своем здоровье модно. Большой потенциал у нас и в реабилитации, которая так необходима сегодня в нашей стране».
По его словам, инвесторы уже сейчас не только строят новые средства размещения и оснащают их дорогостоящим медицинским оборудованием, но и подтверждают намерения по реновации санаторно-курортных комплексов, построенных более 50 лет назад. В частности такие проекты уже в ближайшее время планируют реализовать на западном побережье полуострова.
«В ближайшее время санаторий “Юбилейный” в Евпатории будет передан Республике Башкортостан. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Уфе общались с руководством республики, и буквально в ближайшее время уже начнется стройка. То же касается еще одного санатория на Лазурной набережной — тоже определен инвестор, который будет его восстанавливать», — привел примеры глава профильного комитета.
Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление, сообщал ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.