В Крыму инвесторы восстановят советские санатории

«Мы сегодня видим, что многие наши отели начинают задумываться и многие уже инвестируют в то, чтобы развивать на своих базах медицинский туризм, санаторно-курортное лечение. Во-первых, здесь мы не привязываемся ко времени года. Во-вторых, сегодня заботиться о своем здоровье модно. Большой потенциал у нас и в реабилитации, которая так необходима сегодня в нашей стране».