Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минниханов утвердил налоговые льготы для новых гостиниц минимум на 50 номеров

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий налоговые льготы для новых отелей, которые имеют категорию не менее трех звезд и более 50 номеров.

Источник: Nik Lanús/CC0

Новелла предполагает установление льготной налоговой ставки в размере 0,1% на десять лет с момента введения объекта в эксплуатацию. Она распространяется на гостиницы, открывшиеся с 1 января 2024 по 31 декабря 2026 года.

Изменения внесены в статью 3 закона РТ «О налоге на имущество организаций». Законопроект был принят Государственным Советом Татарстана на заседании 23 декабря.

В ходе обсуждения новеллы министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов рассказал, что она разработана для стимулирования гостиничного бизнеса и увеличения номерного фонда в республике. В завершающемся 2024 году льгота распространится на три гостиницы.

закон