Губернатор: Балтийск перейдёт на природный газ в следующем отопительном сезоне

Балтийск планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025−2026 годов. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в ходе рабочей поездки в Балтийский городской округ 25 декабря.
«Мы понимаем, как долго жители Балтийска ждут, когда в их дома придет природный газ. Это последний негазифицированный муниципалитет в нашей области, но благодаря работе всех участников проекта мы приближаемся к его завершению. Прикладываем все усилия, чтобы к началу следующего отопительного сезона здесь была надёжная система теплоснабжения, основанная на использовании экологически чистого топлива», — процитировала главу региона пресс-служба областного правительства.
Строительство газопровода-отвода к Светлому и АГРС в районе посёлка Черепаново, которое было завершено, позволит обеспечить Балтийск природным газом уже к началу отопительного сезона 2025−2026 годов. В настоящее время рабочая комиссия с участием специалистов ПАО «Газпром» проводит приёмку и индивидуальные испытания оборудования и инженерных систем. После этого будут проведены пусконаладочные работы, отметили в пресс-службе.
Также завершается капитальный ремонт ряда газопроводов высокого, среднего и низкого давления, распределительных газопроводов и газопроводов-вводов к жилым домам. Готовность всех объектов составляет 100%, ведётся комиссионная приёмка.
Кроме того, на территории Балтийска ведётся строительство трёх модульных газовых котельных. Губернатор посетил стройплощадку объекта по улице Сенявина. Техготовность превышает 70%, ввод в эксплуатацию запланирован на август 2025 года. Таким же темпом ведётся строительство котельной по улице Серебровской. На объекте по улице Дмитрия Донского ведутся работы по укладке тепловых сетей, установке ограждения территории и прокладке наружных водопроводных и канализационных сетей. Готовность составляет более 60%.
О том, что в отопительном сезоне 2024−2025 годов власти не планируют переводить Балтийск на газ, стало известно в сентябре 2024 года. Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.
В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.