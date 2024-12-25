Губернатор: Балтийск перейдёт на природный газ в следующем отопительном сезоне

О том, что в отопительном сезоне 2024−2025 годов власти не планируют переводить Балтийск на газ, стало известно в сентябре 2024 года. Газопровод в Балтийск тянут тринадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.