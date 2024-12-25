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Беглов спустил на воду патрульный корабль «Николай Зубов»

Пять лет назад этот ледокол заложил Владимир Путин.

Источник: Пресс-служба Смольного

В Санкт-Петербурге на заводе «Адмиралтейские верфи» по поручению президента России Владимира Путина на воду спущен первый в новой серии патрульный корабль ледового класса «Николай Зубов». Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Александр Беглов и главнокомандующий Военно-Морским Флотом РФ Александр Моисеев, сообщает пресс-служба Смольного.

Корабль заложили на верфи в ноябре 2019 года. Участие в церемонии закладки принял Владимир Путин. «Николай Зубов» является первым в новой серии проекта 23550. Он предназначен для службы в условиях Севера и может преодолевать льды толщиной 1,7 метра. Благодаря ему возможно обеспечивать на Северном морском пути торговое судоходство, участвовать в спасательных операциях, вести научные работы и защищать в Арктике рубежи России.

«Как всегда, корабелы нашего города в срок и качественно выполняют задание Президента Российской Федерации. И сегодняшний спуск на воду корабля “Николай Зубов” — это ещё одно подтверждение тому, что мы всегда готовы ответить на любые вызовы».

заявил Александр Беглов

А Александр Моисеев поблагодарил всех причастных к строительству. И выразил уверенность в том, что коллектив предприятия и в дальнейшем будет создавать для Военно-Морского Флота надёжные и современные корабли.

«Каждый корабль, построенный на Адмиралтейских верфях, укрепляет статус России как великой морской арктической державы», — отметил Александр Моисеев.

Беглов подчеркнул, что благодаря поддержке Владимира Путина Петербург ударными темпами строит корабли. Петербуржцы гордятся тем, что именно на их верфях создают суда, которым в мире нет аналогов. И продолжают формировать самый современный и мощный флот атомных ледоколов.

Губернатор также напомнил, что в ноябре при участии президента России на Балтийском заводе спустили на воду атомный ледокол «Чукотка». Сейчас там же строят корабли такого же класса «Ленинград» и «Якутия».

По словам Беглова, несмотря на санкционное давление и сложную политическую ситуацию верфи Петербурга успешно преодолевают все трудности и реализуют сложнейшие проекты. А благодаря решениям главы государства корабелы обеспечены заказами на многие годы. В работе у них сейчас порядка 60 кораблей и судов, в том числе научные, пассажирские, траулеры и ледоколы.

Всего в Петербурге действует более 40 организаций судостроительной отрасли. Их доля в общем объеме машиностроительной продукции города составляет не менее 20%.

Напомним, «Адмиралтейские верфи» являются одним из из старейших предприятий Северной столицы. 5 ноября 1704 года Петр I заложил Адмиралтейский Дом, который стал крупнейшим в России кораблестроительным предприятием. За три с лишним века со стапелей Адмиралтейских верфей сошли примерно три тысячи судов и кораблей. Среди них были и такие легенды как первый русский пароход «Елизавета», линкор «Гантуг», мореходный миноносец «Взрыв», крейсер «Аврора» и эскадренный броненосец «Петр Великий».