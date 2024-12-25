Беглов спустил на воду патрульный корабль «Николай Зубов»

Напомним, «Адмиралтейские верфи» являются одним из из старейших предприятий Северной столицы. 5 ноября 1704 года Петр I заложил Адмиралтейский Дом, который стал крупнейшим в России кораблестроительным предприятием. За три с лишним века со стапелей Адмиралтейских верфей сошли примерно три тысячи судов и кораблей. Среди них были и такие легенды как первый русский пароход «Елизавета», линкор «Гантуг», мореходный миноносец «Взрыв», крейсер «Аврора» и эскадренный броненосец «Петр Великий».