Дело особой арбитражности

В АО «Роснано» подтвердили «Ъ-Прикамье», что у общества есть претензии к сделкам АО «Новомет-Пермь». По словам директора по особым поручениям «Роснано» Евгения Фролова, компания ведет плановую работу по выявлению ущерба, причиненного АО до 2020 года, и направила соответствующие заявления в правоохранительные органы. По его словам, специалисты также провели системный анализ сделок «на предмет правомерности отчуждения акционерной собственности, вывода активов за рубеж, распределения прибыли и других вопросов, где имеются признаки нарушения интересов государства в лице гос­компании». «Иск о признании недействительными ряда сделок, проведенных АО “Новомет-Пермь” и дочерними структурами с 2015 по 2018 год, — результат такой работы и проверки, проведенной органами прокуратуры», — говорит господин Фролов. По его словам, «Рос­нано» неоднократно обращало внимание менеджмента АО «Новомет-Пермь» на несвоевременность и отсутствие экономической целесообразности в заключении сделок. Речь идет о договорах, по которым контрагентам предоставлялись многолетние отсрочки платежа за поставляемую продукцию в рамках внешнеэкономической деятельности. Директор добавил, что «Роснано» продолжит выявлять нарушения, а в судебном процессе госкомпания намерена принять участие в качестве треть­его лица.