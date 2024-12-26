На новогодние праздники в Екатеринбурге отменят плату за парковки. Такое постановление 25 декабря подписал первый заместитель главы города Игорь Сутягин.
Горожане смогут бесплатно пользоваться парковочными местами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
— С 29 декабря 2024 по 8 января 2025 работа платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств, — сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии города.
Контроль за соблюдением постановления будет осуществлять заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.
Ранее в столице Урала в ТРЦ VEER Mall ввели почасовую оплату за парковочное место ночью. Тарификация начинается с первой минуты в размере 20 рублей за каждый полный или неполный последующий час.