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На новогодние праздники в Екатеринбурге отменят плату за парковки

Все парковки в столице Урала сделают бесплатными.

Источник: Комсомольская правда

На новогодние праздники в Екатеринбурге отменят плату за парковки. Такое постановление 25 декабря подписал первый заместитель главы города Игорь Сутягин.

Горожане смогут бесплатно пользоваться парковочными местами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

— С 29 декабря 2024 по 8 января 2025 работа платных парковок на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «город Екатеринбург» осуществляется без взимания платы за размещение транспортных средств, — сказано в документе, опубликованном на сайте мэрии города.

Контроль за соблюдением постановления будет осуществлять заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов.

Ранее в столице Урала в ТРЦ VEER Mall ввели почасовую оплату за парковочное место ночью. Тарификация начинается с первой минуты в размере 20 рублей за каждый полный или неполный последующий час.