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На Кубани обновили более 370 км дорог в 2024 году

Власти региона подвели итоги работы за 12 месяцев.

На Кубани за 2024 год отремонтировали более 370 км дорожного полотна. Об этом на совещании заявил руководитель региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Губернатор отметил что, помимо ремонта дорожного полотна открылось движение по новой трассе, соединяющей Краснодар и Крымский мост.

Кондратьев также подчеркнул важность программы комплексного развития транспортной сети Краснодара до 2035 года. Утвержденный план включает в себя строительство 27 развязок, путепроводов и дорог. Реконструкция улиц является неотъемлемой частью развития города-миллионника.

Вице-губернатор Евгений Пергун доложил, что в 2024 году объем дорожного фонда края превысил 50 млрд рублей. Он также сообщил, что помимо ремонта проезжей части реконструировали и построили семь объектов общей протяженностью более девяти км.

Более пяти млрд рублей субсидий распределили между муниципалитетами на капремонт, строительство, реконструкцию и содержание дорог местного значения.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать более 115 км автодороги. Позитивные изменения задели городские агломерации:

  • Армавирскую;
  • Краснодарскую;
  • Сочинскую;
  • Новороссийскую.

Кроме того, в норму привели свыше 120 км трасс регионального значения.

Как сообщало информагентство ранее, в Усть-Лабинске построили первую в крае бетонную дорогу. Капитальный ремонт участка улицы Коммунальной, от региональной трассы Краснодар — Кропоткин до мясокомбината «Южный», выполнили с использованием цементобетонных технологий.