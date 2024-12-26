На Кубани обновили более 370 км дорог в 2024 году

На Кубани за 2024 год отремонтировали более 370 км дорожного полотна. Об этом на совещании заявил руководитель региона Вениамин Кондратьев, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Губернатор отметил что, помимо ремонта дорожного полотна открылось движение по новой трассе, соединяющей Краснодар и Крымский мост.
Кондратьев также подчеркнул важность программы комплексного развития транспортной сети Краснодара до 2035 года. Утвержденный план включает в себя строительство 27 развязок, путепроводов и дорог. Реконструкция улиц является неотъемлемой частью развития города-миллионника.
Вице-губернатор Евгений Пергун доложил, что в 2024 году объем дорожного фонда края превысил 50 млрд рублей. Он также сообщил, что помимо ремонта проезжей части реконструировали и построили семь объектов общей протяженностью более девяти км.
Более пяти млрд рублей субсидий распределили между муниципалитетами на капремонт, строительство, реконструкцию и содержание дорог местного значения.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось отремонтировать более 115 км автодороги. Позитивные изменения задели городские агломерации:
- Армавирскую;
- Краснодарскую;
- Сочинскую;
- Новороссийскую.
Кроме того, в норму привели свыше 120 км трасс регионального значения.
Как сообщало информагентство ранее, в Усть-Лабинске построили первую в крае бетонную дорогу. Капитальный ремонт участка улицы Коммунальной, от региональной трассы Краснодар — Кропоткин до мясокомбината «Южный», выполнили с использованием цементобетонных технологий.