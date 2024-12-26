Нацбанк заметно понизил курс доллара и евро на 26 декабря

Национальный банк скорректировал курсы валют на 26 декабря 2024 года, четверг. В частности, курс евро и курс доллара заметно снижены, а курс российского рубля, наоборот, подрос после Рождества.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на четверг, 26 декабря, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4216 белорусского рубля, 1 евро — 3,5558 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4065 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, установленными на вторник и среду, 24 и 25 декабря, соответственно, курс доллара и курс евро стали ощутимо меньше, а вот курс российского рубля заметно повышен. Сильнее друг курсов валют скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении на 26 декабря, четверг, валютные курсы изменены так: курс 1 доллара США понизился на 0,0211 белрубля, курс 1 евро упал на 0,0274 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0182 белрубля.
Тем временем Совмин Беларуси продлил запрет на ввоз товаров Liqui Moly и Nivea до конца 2025.