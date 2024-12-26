Власти Приморья рассказали, что сделают с нелегальными базами отдыха в Андреевке

Среди ключевых проектов — курорт в Хасанском районе с площадью более 150 га. Он включает гостиницы с 3800 номерами, что создаст возможности для круглогодичного отдыха. Еще один важный проект — строительство горнолыжного курорта в Арсеньеве. Первую очередь, по словам Олега Кожемяко, сдадут в следующем году. Чтобы туристы отдыхали там круглый год, планируют построить отели, СПА, будет возможность прогулок по горам. Строят и аквапарк во Владивостоке, который будет востребован у туристов и местных жителей круглый год.