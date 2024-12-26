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Власти Приморья рассказали, что сделают с нелегальными базами отдыха в Андреевке

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря, ФедералПресс. Приморский край остается лидером по туристическому потоку на Дальнем Востоке, принимая десятки тысяч гостей ежегодно. Крупные инфраструктурные проекты, такие как круглогодичный курорт в Хасанском районе и развитие культурно-выставочного центра во Владивостоке, направлены на повышение привлекательности региона для туристов из России и АТР.

Источник: Reuters

«Приморье занимает первое место по турпотоку на Дальнем Востоке, на него приходится 36% всех туристов региона. Хасанский район — наша жемчужина, которая может конкурировать с курортами Краснодарского края и Крыма», — отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью РБК.

Среди ключевых проектов — курорт в Хасанском районе с площадью более 150 га. Он включает гостиницы с 3800 номерами, что создаст возможности для круглогодичного отдыха. Еще один важный проект — строительство горнолыжного курорта в Арсеньеве. Первую очередь, по словам Олега Кожемяко, сдадут в следующем году. Чтобы туристы отдыхали там круглый год, планируют построить отели, СПА, будет возможность прогулок по горам. Строят и аквапарк во Владивостоке, который будет востребован у туристов и местных жителей круглый год.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подчеркнул, что развитие курортов сопровождается модернизацией культурных объектов — в том числе, строительством культурно-выставочного центра в районе Аксаковской.

«Владивосток станет центром притяжения для 300 миллионов человек, проживающих в радиусе тысячи километров, благодаря культурно-выставочному центру с филиалами Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея».

Отдельное внимание уделяется легализации частного туризма. В 2023 году Андреевку посетили 600 тысяч туристов, но официально зарегистрированы лишь 50 из 250 мест размещения.

«Мы запускаем программу обеления бизнеса: за каждый номер хозяева могут получить до 300 тысяч рублей на модернизацию, при условии регистрации. Это позволит улучшить инфраструктуру и увеличить официальное количество мест размещения», — отметил Олег Кожемяко.

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Фото: ФедералПресс / Мария Гридина.

туризм и отдых