Красноярский магазин игрушек наказали за отсутствие ценников

Жительницу Красноярска возмутила игрушка с неправильным ценником. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В магазине «Детский мир» в ТРЦ «Июнь» красноярка решила приобрести игрушку за 1299 рублей — так гласил ценник. На кассе она узнала, что товар стоит 3999 рублей. Женщине пришлось отказаться от покупки. Она обратилась в Роспотребнадзор.
Выяснилось, что указанный ценник был от соседней игрушки. А на выбранный товар ценник вовсе отсутствовал, что является нарушением.
Магазину объявлено предостережение.
Ранее жителя Красноярского края возмутила куртка, которая стоила на тысячу дороже, чем указано в ценнике.