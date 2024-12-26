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Красноярский магазин игрушек наказали за отсутствие ценников

Не на все товары имелись ценники в магазине «Детский мир», магазин получил предостережение.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

Жительницу Красноярска возмутила игрушка с неправильным ценником. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

В магазине «Детский мир» в ТРЦ «Июнь» красноярка решила приобрести игрушку за 1299 рублей — так гласил ценник. На кассе она узнала, что товар стоит 3999 рублей. Женщине пришлось отказаться от покупки. Она обратилась в Роспотребнадзор.

Выяснилось, что указанный ценник был от соседней игрушки. А на выбранный товар ценник вовсе отсутствовал, что является нарушением.

Магазину объявлено предостережение.

Ранее жителя Красноярского края возмутила куртка, которая стоила на тысячу дороже, чем указано в ценнике.