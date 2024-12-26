Красноярский магазин игрушек наказали за отсутствие ценников

В магазине «Детский мир» в ТРЦ «Июнь» красноярка решила приобрести игрушку за 1299 рублей — так гласил ценник. На кассе она узнала, что товар стоит 3999 рублей. Женщине пришлось отказаться от покупки. Она обратилась в Роспотребнадзор.