Названо, сколько автокредитов выдано челябинцам

В Челябинской области с января по ноябрь было выдано 44,2 тыс. кредитов на покупку автомобиля. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 56,4%. В абсолютных цифрах челябинцы набрали автокредитов почти на 16 тыс. единиц больше.