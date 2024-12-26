Названо, сколько автокредитов выдано челябинцам

В Челябинской области с января по ноябрь было выдано 44,2 тыс. кредитов на покупку автомобиля. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 56,4%. В абсолютных цифрах челябинцы набрали автокредитов почти на 16 тыс. единиц больше.
Эксперты рекомендуют особо не радоваться столь серьезной динамике в выдаче автозаймов. Она объясняется лишь эффектом низкой базы —в 2023 году на рынке присутствовал дефицит новых автомобилей, поэтому брать кредиты особой нужды не было.
В топ-30 российских регионов, лидирующих по выданным кредитам данного вида, Челябинская область занимает 9 место. Из регионов Уральского федерального округа вперед себя она пропустила только Свердловскую область, которая заняла 8 место.