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Названо, сколько автокредитов выдано челябинцам

Национальное бюро кредитных историй подбило результаты работы рынка автокредитов за 11 месяцев 2024 года в разных регионах страны.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области с января по ноябрь было выдано 44,2 тыс. кредитов на покупку автомобиля. В сравнении с результатами аналогичного периода прошлого года показатель вырос на 56,4%. В абсолютных цифрах челябинцы набрали автокредитов почти на 16 тыс. единиц больше.

Эксперты рекомендуют особо не радоваться столь серьезной динамике в выдаче автозаймов. Она объясняется лишь эффектом низкой базы —в 2023 году на рынке присутствовал дефицит новых автомобилей, поэтому брать кредиты особой нужды не было.

В топ-30 российских регионов, лидирующих по выданным кредитам данного вида, Челябинская область занимает 9 место. Из регионов Уральского федерального округа вперед себя она пропустила только Свердловскую область, которая заняла 8 место.