Экономист Дайнеко рассказала, как изменится зарплата россиян

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6%, то есть до 22 440 рублей. При этом работодателю придется пересмотреть зарплаты сотрудников, потому что заработная плата не может быть меньше МРОТ. Об этом сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

«Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ», — заявила Дайнеко. Ее слова передает РИА «Новости».

Кроме того, по словам эксперта, повышение МРОТ потребует от работодателей и увеличения иных выплат. В случае, если сотрудник работает полный рабочий день, размер выплат не пересмотрен, и ему отказывают в повышении зарплаты, нужно направить жалобу в трудовую инспекцию. После ее рассмотрения работодателя оштрафуют за необоснованный отказ.