Экономист Дайнеко рассказала, как изменится зарплата россиян

При увеличении МРОТ работодателям нужно будет увеличить и зарплату своих сотрудников.
С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6%, то есть до 22 440 рублей. При этом работодателю придется пересмотреть зарплаты сотрудников, потому что заработная плата не может быть меньше МРОТ. Об этом сообщила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
«Заработная плата за месяц на условиях полного рабочего дня не может быть ниже установленной величины МРОТ», — заявила Дайнеко. Ее слова передает РИА «Новости».
В 2024 году МРОТ на федеральном уровне составил 19 242 рубля. Субъекты РФ могут установить свой МРОТ, но он не должен быть ниже федерального. Так, в Москве МРОТ в 2024 году — 29 389 рублей, в Санкт-Петербурге — 25 000 рублей.
Ранее руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов сообщил, что увеличение МРОТ повысит уверенность россиян в завтрашнем дне. Также, по его мнению, это положительным образом скажется на покупательской способности, передает RT.