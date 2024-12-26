Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессараб: бюджетникам с 1 января проиндексируют зарплаты на 13,2%

Трудовой кодекс РФ обязывает бюджетные организации индексировать зарплату сотрудников на величину инфляции.

Источник: АиФ Воронеж

Работникам бюджетных организаций с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты на 13,2%. Об этом aif.ru заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В бюджетных организациях индексация составит 13,2%. Это опережающий рост по сравнению с ростом инфляции», — сказала парламентарий.

В 2025 году рост зарплат на 13,2% ожидает врачей, фельдшеров и медсестер, учителей, преподавателей вузов, соцработников, ученых, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесного хозяйства.

Трудовой кодекс РФ обязывает бюджетные организации индексировать зарплату сотрудников на величину инфляции.

Ранее Бессараб заявила, что норма о выплате 13-й зарплаты только навредит экономике РФ.