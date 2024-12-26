Бессараб: бюджетникам с 1 января проиндексируют зарплаты на 13,2%

Работникам бюджетных организаций с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты на 13,2%. Об этом aif.ru заявила депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В бюджетных организациях индексация составит 13,2%. Это опережающий рост по сравнению с ростом инфляции», — сказала парламентарий.
В 2025 году рост зарплат на 13,2% ожидает врачей, фельдшеров и медсестер, учителей, преподавателей вузов, соцработников, ученых, сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора и работников лесного хозяйства.
Трудовой кодекс РФ обязывает бюджетные организации индексировать зарплату сотрудников на величину инфляции.
Ранее Бессараб заявила, что норма о выплате 13-й зарплаты только навредит экономике РФ.