ФАС проведет проверку логистики сливочного масла, картофеля и хлеба

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку логистической цепочки поставок популярных продуктов питания в крупнейшие торговые сети. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Проверка охватит всю цепочку поставок для таких товаров, как сливочное масло и хлеб известных брендов, а также все категории картофеля.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, в котором предложил закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов создавать полки для бесплатной передачи еды нуждающимся гражданам.