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ФАС проведет проверку логистики сливочного масла, картофеля и хлеба

У «Магнита», «Пятерочки», «Дикси» и «Ашана» запрошена информация о порядке организации транспортировки.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку логистической цепочки поставок популярных продуктов питания в крупнейшие торговые сети. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Проверка охватит всю цепочку поставок для таких товаров, как сливочное масло и хлеб известных брендов, а также все категории картофеля.

У торговых сетей, включая «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» и «Ашан», запрошены данные о порядке транспортировки, исполнителях перевозок, объемах и тарифах. Цель анализа — определить, насколько транспортные затраты влияют на конечную стоимость продуктов для потребителей.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова, в котором предложил закрепить в законодательстве обязанность владельцев магазинов создавать полки для бесплатной передачи еды нуждающимся гражданам.

ФАС