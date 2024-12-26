Воронежцам с января проиндексируют пенсии

Об этом сообщило региональное отделение Социального фонда России.
Пенсии будут повышены автоматически, без необходимости подачи заявлений. Размер повышения зависит от того, работает пенсионер или уже на пенсии. Индексация будет рассчитываться от суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы не работал.
Например, работающий пенсионер, который получает 20,5 тыс. рублей в месяц, мог бы рассчитывать на пенсию в размере 27,4 тыс. рублей, если бы не работал. После применения индексации к этой сумме его пенсия увеличится на 2 тыс. рублей, и в итоге он будет получать 22,5 тыс. рублей в месяц с учетом индексации за 2025 год.
После увольнения пенсия будет пересчитана с учетом индексации за весь период работы, что принесет максимальную прибавку тем, кто недавно уволился.
С дополнительными вопросами можно обратиться в контакт-центр Социального фонда России по Воронежской области по номеру 8−800−100−00−01.