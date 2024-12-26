Воронежцам с января проиндексируют пенсии

Например, работающий пенсионер, который получает 20,5 тыс. рублей в месяц, мог бы рассчитывать на пенсию в размере 27,4 тыс. рублей, если бы не работал. После применения индексации к этой сумме его пенсия увеличится на 2 тыс. рублей, и в итоге он будет получать 22,5 тыс. рублей в месяц с учетом индексации за 2025 год.