«Облкоммунэнерго» предупреждает о возможном отключении майнеров

Правительство РФ приняло постановление, устанавливающее запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах РФ и на определенных территориях.
Для Иркутской области вводится сезонный запрет на майнинг с 1 января по 15 марта 2025 года и с 15 ноября по 15 марта следующих годов.
Список территорий, где вводится запрет, включает все южные районы и города области, а также Усть-Ордынский Бурятский округ, Ольхонский, Качугский и Жигаловский районы.
Сетевые организации имеют право ввести полное ограничение режима потребления электрической энергии для майнеров.
По решению суда для майнеров может быть уменьшена максимальная присоединенная мощность, вплоть до полного отсоединения энергопринимающих устройств от электрической сети.
Плата за технологическое присоединение в этом случае не подлежит возврату.