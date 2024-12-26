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В Новосибирской области реализуют 7 новых инвестпроектов

Совет по инвестициям принял решение по одобрению ряда проектов.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области с начала 2025 года одобрили реализацию семи новых инвестиционных проектов. Соответствующее решение принял инвестиционный совет при правительстве региона.

Так, например, 618 миллионов рублей направят на создание логистического центра в Кировском районе Новосибирска.

Помимо этого, в районе миллиарда рублей получит проект по расширению действующего производства металлических входных дверей и корпусной мебели в областной столице.

1,6 миллиардов рублей одобрили на проект создания многофункционального комплекса в рамках развития инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области зафиксировали рекордный объем инвестиций. Темпы роста значительно выше, чем в среднем по стране.

экономика