В Новосибирской области реализуют 7 новых инвестпроектов

В Новосибирской области с начала 2025 года одобрили реализацию семи новых инвестиционных проектов. Соответствующее решение принял инвестиционный совет при правительстве региона.
Так, например, 618 миллионов рублей направят на создание логистического центра в Кировском районе Новосибирска.
Помимо этого, в районе миллиарда рублей получит проект по расширению действующего производства металлических входных дверей и корпусной мебели в областной столице.
1,6 миллиардов рублей одобрили на проект создания многофункционального комплекса в рамках развития инфраструктуры научно-технологического парка Новосибирского Академгородка.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирской области зафиксировали рекордный объем инвестиций. Темпы роста значительно выше, чем в среднем по стране.