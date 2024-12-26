Тариф за проезд в электричках в Татарстане может вырасти более чем на 3 рубля

Проезд по третьей и четвертой зонам будет обходиться пассажирам в 32 рубля за каждую зону, по пятой — восьмой зонам — в 27 рублей за зону, по зонам с девятой по 13-ю — в 25 рублей за зону, по зонам с 14-й по 16-ю — в 19 рублей за зону, по зонам с 17-й по 20-ю — в 16 рублей за зону.