В Омске открылась интерактивная АЗС на Волгоградской

На улице Волгоградской, 70 в Кировском округе, заработала новая АЗС в интерактивном формате. Это уже седьмая станция такого типа в Омской области, предлагающая водителям цифровой сервис.
АЗС расположена неподалеку от федеральной трассы Р-402 Омск — Тюмень. На станции установлены медиаэкраны, которые показывают информацию о погоде, ситуацию на дорогах и другие полезные данные.
Оплатить топливо и кофе там можно через мобильное приложение, а также кассы самообслуживания для ускорения процесса. Потоки разделены для легкового и грузового транспорта. Одновременно заправляться могут четыре легковых автомобиля и два большегруза, для которых предусмотрена скоростная дизельная колонка.