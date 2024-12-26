В Омске открылась интерактивная АЗС на Волгоградской

Оплатить топливо и кофе там можно через мобильное приложение, а также кассы самообслуживания для ускорения процесса. Потоки разделены для легкового и грузового транспорта. Одновременно заправляться могут четыре легковых автомобиля и два большегруза, для которых предусмотрена скоростная дизельная колонка.