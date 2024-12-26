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На заводе в Березниках из-за нарушения трудового закона уволили 6 сотрудников

На данный момент завод устранил все нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках после контрольно-надзорной проверки содового завода от работы отстранили 6 сотрудников. В деятельности предприятия нашли множественные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает краевая инспекция труда.

Среди нарушений: невыплата отпускных, непроведение инструктажа и обучения по охране труда, медосмотров и психиатрических освидетельствований. Также на заводе использовали просроченные средства индивидуальной защиты.

«Обществу выданы предписания об устранении выявленных нарушений, до устранения нарушений от работы отстранены 6 работников предприятия. За допущенные нарушения трудового законодательства работодатель привлечен к административной ответственности», — дополняет ведомство.

По информации инспекции, все нарушения уже устранены.

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